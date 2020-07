Inter-Napoli, Giuntoli: “Stagione soddisfacente, ma può diventare straordinaria. Osimhen? Il suo agente…” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Napoli progetta il futuro: dagli impegni imminenti in Champions League alla prossima stagione di Serie A.Gli uomini di Rino Gattuso sono impegnati questa sera nell'ostico match contro l'Inter, valido per la trentasettesima giornata del massimo campionato italiano. Intanto, ai vertici del club partenopeo, si programmano le prossime mosse. A parlare di presente e futuro degli azzurri, ai microfoni di Sky Sport a pochi istanti dal fischio d'inizio della sfida, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli."Sarà una prova molto importante in vista della sfida contro il Barcellona. Veniamo da un periodo un pochino di flessione, a livello di prestazioni, di risultati non direi, ma cerchiamo di ritrovarci, per poi andare nel miglior modo all'impegno contro i blaugrana. Questo finale di ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - e_deportivo : Resultado #AlMomento ???? #SerieA J37 ?? Min 66´ ???? #Inter 1-0 #Napoli ???? ?? Estadio Giuseppe Meazza ???? Lozano en la banca #MN - y2jluca : RT @passione_inter: Social - Hakimi scalda i motori: sui social il post nerazzurro durante Inter-Napoli - -