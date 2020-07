Inter, l’ex dg Paolillo: “Conte ha bisogno di tempo, in Serie A deve esserci più competitività” (Di martedì 28 luglio 2020) L’ex direttore generale dell’Inter Ernesto Paolillo è Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, parlando dell’attuale situazione economica in Serie A: “Tante squadre hanno sprecato delle occasioni quest’anno anche se va dato merito alla squadra che ha vinto. Io credo che la ridistribuzione dei ricavi possa aumentare la competitività della Serie A. Con le norme attualmente in vigore sono sempre gli stessi a vincere, anzi secondo me il gap tra i club aumenta sempre di più. Bisogna far entrare nuovi investitori”. Paolillo ha poi parlato dell’Inter: “L’Inter ancora deve trovare il giusto equilibrio, ma penso che Conte abbia bisogno di ... Leggi su sportface

SkySport : ?? IL CAPOLAVORO DI POLITANO AL 95' ?? ? Politano decide Napoli-Udinese con questo sinistro meraviglioso all'ultimo r… - S1m0n3_0rs0 : RT @Pistogolblasta2: L'ex capitano dell'#Inter ha messo un like all'ex capitano del #Milan che oggi è il capitano della #Juve. 'Capitani'.… - PietroPecchioni : RT @Pistogolblasta2: L'ex capitano dell'#Inter ha messo un like all'ex capitano del #Milan che oggi è il capitano della #Juve. 'Capitani'.… - sportli26181512 : Antonini su Tonali: 'Credo che andrà all’Inter, ma lo vedrei al Milan': Intervistato da - Claudio35260961 : RT @Pistogolblasta2: L'ex capitano dell'#Inter ha messo un like all'ex capitano del #Milan che oggi è il capitano della #Juve. 'Capitani'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’ex 5 maggio, Mauricio Pineda (ex Udinese): "Non volevo fare il biscotto con la Juve" Corriere della Sera