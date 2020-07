In Libia la Guardia Costiera spara sui migranti, due le vittime a Khoms (Di martedì 28 luglio 2020) Mauro Indelicato L'episodio è stato denunciato dall'Oim, secondo cui il fatto accaduto testimonia ancora una volta la pericolosità della situazione in Libia e lancia un appello contro il respingimento dei migranti da parte delle autorità di Tripoli Sarebbero due i migranti uccisi a Khoms, località ad est di Tripoli, nella scorsa notte: a renderlo noto è stata l'Organizzazione Internazionale per i migranti (Oim), che ha accusato le forze libiche di aver attaccato alcuni migranti appena riportati nel Paese nordafricano dopo essere stati intercettati. Tutto sarebbe avvenuto in piena notte: in particolare, sembra che una motovedetta della Guardia Costiera libica ha intercettato un barcone con diverse persone a ... Leggi su ilgiornale

