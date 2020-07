"Impossibile" produrre 3 milioni di banchi a rotelle per settembre (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - Fabbricare i tre milioni di banchi scolastici anti-Covid con rotelle per settembre? "Missione Impossibile". Lo sostengono le aziende italiane di Assufficio, l'associazione che raggruppa le ditte specializzate nella produzione di arredi a uso scolastico. In una intervista a Il Sole 24 Ore, il presidente di Assufficio, Gianfranco Marinelli, spiega che "il bando e' leggermente cambiato, ma non siamo ancora soddisfatti, perche' rimangono in essere i due punti piu' critici, ovvero i quantitativi enormi e i tempi di consegna troppo stretti". Trattandosi di piccole imprese, "e dato che sono tutte aziende serie, molto probabilmente il bando andra' deserto", dice Marinelli. "Nessuna azienda italiana puo' farcela - dice l'ad dei Mobilferro, Stefano Bianchini -. Noi per dimensioni siamo anche tra i ... Leggi su agi

AGI - Fabbricare i tre milioni di banchi scolastici anti-Covid con rotelle per settembre? "Missione impossibile". Lo sostengono le aziende italiane di Assufficio, l'associazione che raggruppa le ditte ...

Si ritrovano con la casa di famiglia occupata da un'estranea: «Ha messo il lucchetto, impossibile buttarla fuori»

MONASTIER - Si sono ritrovati la casa di famiglia, disabitata da qualche tempo, occupata abusivamente da una donna straniera. Ma per farla andar via è iniziata un'odissea. Il caso risale già a un paio ...

AGI - Fabbricare i tre milioni di banchi scolastici anti-Covid con rotelle per settembre? "Missione impossibile". Lo sostengono le aziende italiane di Assufficio, l'associazione che raggruppa le ditte ...

MONASTIER - Si sono ritrovati la casa di famiglia, disabitata da qualche tempo, occupata abusivamente da una donna straniera. Ma per farla andar via è iniziata un'odissea. Il caso risale già a un paio ...