Immobile a caccia del record di Higuain (36 gol). Le quote dei bookmakers. Il nuovo record firmato Immobile si gioca ora a 2,50 su Snai, una quota di dieci volte inferiore rispetto al 25,00 offerto esattamente sette giorni fa

Con lo Scudetto assegnato alla Juventus, si accende il duello per la piazza d’onore. Atalanta (1,35) e Inter (2,08) favorite da bookies e tifosi contro Parma (7 ...Dal nono scudetto della Juventus alla Serie A che si avvia alla conclusione con la penultima giornata, la 37esima. E poi tanto calciomercato. Juve, Milan, Inter: le mosse delle big in entrata e in usc ...