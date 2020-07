Il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini in centro Lecco (Di martedì 28 luglio 2020) Il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini in centro a Lecco. L'appuntamento è fissato per sabato 1 agosto, dalle 9 alle 12, in via Cavour, angolo via Cairoli. Al gazebo saranno presenti Silvio ... Leggi su leccotoday

WikimediaItalia : La Provincia di Bolzano ha deciso di imporre #Microsoft Windows alle scuole che usano il #SoftwareLibero GNU/Linux… - Mov5Stelle : Fontana deve dimettersi. È questo che il MoVimento 5 Stelle chiederà al Consiglio Regionale della Lombardia. La mis… - Mov5Stelle : Onestà, competenza, coerenza e impegno: sono questi i principali valori individuati dagli iscritti come valori iden… - M5SCampania : CON IL TAGLIO DEI NOSTRI STIPENDI ABBIAMO DONATO PER PIANTARE NUOVI ALBERI AL BOSCO DI CAPODIMONTE ?????? L'ambiente… - ProAdelio : @MPenikas @ELENABO57732311 @demian_yexil @is_amazon @desyraf70 @Viv_Dany @ferrandomau @marcomoltomale @marioerdrago… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle Il Movimento 5 Stelle lancia i suoi Stati generali: appuntamento al 4 ottobre la Repubblica Pd, M5S e Leu. Ecco chi ha guadagnato consensi dopo il Recovery Fund. I dati Swg

Gli italiani hanno premiato le forze di maggioranza dopo il Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund. Ma come è cambiata la politica italiana negli ultimi due anni, tra crisi di governo ed el ...

Sondaggio: Lega prima forza, Pd sotto al 20%. Su M5s e FI

Agosto è alle porte ma è sempre e comunque tempo di sondaggi. E l’ultimo sondaggio pubblicato è quello, come da consuetudine, del lunedì sera: si tratta della recente analisi demoscopica di Swg per il ...

Gli italiani hanno premiato le forze di maggioranza dopo il Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund. Ma come è cambiata la politica italiana negli ultimi due anni, tra crisi di governo ed el ...Agosto è alle porte ma è sempre e comunque tempo di sondaggi. E l’ultimo sondaggio pubblicato è quello, come da consuetudine, del lunedì sera: si tratta della recente analisi demoscopica di Swg per il ...