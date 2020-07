Il Lugano non festeggia la salvezza dal divano (Di martedì 28 luglio 2020) I vallesani si sono imposti al Letzigrund 2-0, risultato che non ha fatto felice la truppa di Jacobacci. Leggi su media.tio.ch

ZURIGO - Il Lugano non ha potuto festeggiare la salvezza dal divano di casa. Dovrà dunque pazientare ancora - almeno fino a venerdì - prima di essere certo di disputare anche il prossimo campionato in ...

Il Sion condanna lo Xamax alla retrocessione

La Super League ha emesso il suo primo verdetto: la vittoria per 2-0 del Sion a Zurigo ha infatti condannato la Xamax alla matematica retrocessione. Il successo dai vallesani, ottenuto nel recupero de ...

