Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini. E' lei la nuova 'regina' di Rete 4 (Di martedì 28 luglio 2020) Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini e si aggiudica lo scettro di regina di Rete 4. La stagione televisiva 2019-2020 ci regala infatti una presidente di Fratelli d’Italia primatista nei programmi del terzo canale della famiglia Mediaset.Considerando i tre talk di informazione di prima serata – Quarta Repubblica, Fuori dal coro e Dritto e rovescio – la Meloni è risultata presente per ben 28 volte. Non che Salvini sia sparito dai radar, anzi. L’ex ministro dell’Interno segue a ruota con 25 apparizioni e rispetto agli altri leader politici viaggia a vele spiegate. pubblicato su TVBlog.it 28 luglio 2020 10:13. Leggi su blogo

Salvini può vantare ancora l’indiscussa leadership nell’area di centrodestra, ma Giorgia Meloni non è più relegata al ruolo di semplice comprimaria. Le esternazioni del leghista sul coronavirus (ieri ...Agosto è alle porte ma è sempre e comunque tempo di sondaggi. E l’ultimo sondaggio pubblicato è quello, come da consuetudine, del lunedì sera: si tratta della recente analisi demoscopica di Swg per il ...