GEOLIER Live Tour (Di martedì 28 luglio 2020) Domenica 2 Agosto 2020 • Lua Beach / Oasis / La Playa • Catania • G O T A M A Present • in Collaborazione con: P e s c a 's • Event - G E O L I E R - Emanuele Tour 2019/2020. ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : GEOLIER Live

CataniaToday

Anche quest’anno torna “Radionorba Vodafone Battiti Live”, l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci con sei prime serate in on ...Da lunedì 27 luglio e per cinque prime serate, arriva su Italia 1 Vodafone Battiti Live 2020. La kermesse organizzata dall’emittente radiofonica Radinorba quest’anno insieme a Vodafone vedrà ospiti e ...