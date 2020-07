Firenze. Animatori di formazione continua: i nuovi criteri per la gestione degli elenchi regionali (Di martedì 28 luglio 2020) Via libera ai “nuovi criteri di tenuta degli elenchi regionali degli Animatori di formazione per l’attività di formazione continua dei medici convenzionati con il Servizio sanitario toscano”. Il documento, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi, regolamenta le modalità di gestione degli elenchi regionali degli Animatori di formazione per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali in termini di iscrizione, permanenza nell’elenco e ... Leggi su laprimapagina

Ci sono 251 persone in isolamento in Mugello, dove la Asl Toscana Centro ha scoperto un piccolo focolaio di coronavirus. Si tratta di cittadini che sono stati invitati a restare a domicilio per due se ...

Il focolaio nel Mugello con il caso di un animatore di un centro estivo

Tra i casi del Mugello anche un animatore di un centro estivo per bambini e tra i piccoli ospiti un caso certo e uno da confermare. Saccardi ha anche spiegato che “i casi risultati positivi sono legat ...

