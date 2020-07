Fiorentina, Iachini: “C’è rammarico. Ma vogliamo chiudere in bellezza” (Di martedì 28 luglio 2020) “Noi vogliamo finire in una certa maniera cercando di fare bene, verificherò anche questa opportunità. L’esigenza è quella di fare il massimo e il meglio fino in fondo, abbiamo costruito insieme un bel percorso di lavoro che ci avrebbe potuto dare anche qualche punto in più. C’è rammarico per qualche decisione arbitrale sbagliata, le difficoltà di questa annata le conosciamo e sappiamo che non è stato un calcio totalmente vero“. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Iachini al sito ufficiale della Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Bologna, gara valida per la penultima giornata di Serie A. C’è spazio per un commento sulle proteste per alcune decisioni arbitrali contro la Roma all’Olimpico: “C’è tanto ... Leggi su sportface

AndreasAldino : Lo dico in ora... il prossimo allenatore della #fiorentina sarà #Iachini - CREANTONIO1 : #Iachini vero allenatore veggente con dotazione di palla di vetro e mazzo di carte. Unico dubbio: che partita stava… - FiorentinaUno : IACHINI: “C’è rammarico per la gara con la Roma. La Fiorentina vuole chiudere in bellezza” - CronacheTweet : E voi chi vedete di più sulla panchina della Fiorentina? - cbc556bddb364a1 : -

A salvezza ottenuta la Fiorentina ha già cominciato a lavorare per programmare il futuro. E nella prossima stagione in casa viola non si vuole assolutamente tornare a vivere l'ansia di lottare per non ...

