Fable: il team di sviluppo includerà veterani ex Rockstar, BioWare, Ninja Theory e Ubisoft (Di martedì 28 luglio 2020) Fable di Playground Games è stato finalmente annunciato nel recente Xbox Games Showcase e il team di sviluppo si sta espandendo per accelerare i lavori sul gioco di ruolo open world. Ora, un report di VGC afferma che lo studio si è arricchito di veterani che in passato hanno lavorato per importanti aziende del settorePer cominciare, Ralph Fulton - che è stato presso Playground per oltre un decennio e ha lavorato su tutti i giochi Forza Horizon - è il direttore creativo del progetto. Il team narrativo di Fable è composto da vari ex sviluppatori di Batman: Arkham Knight, con Martin Lancaster nel ruolo di Narrative Director, Craig Owens in qualità di Principal Scriptwriter e Kim MacAskill in qualità di Senior Scriptwriter.Will Kennedy, che ... Leggi su eurogamer

