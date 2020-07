Ex Embraco, i lavoratori scrivono a Conte e ai parlamentari M5s: “Ministro Patuanelli assente, vogliamo risposte” (Di martedì 28 luglio 2020) “Disappunto, delusione e rabbi”. Sono i sentimenti espressi dai lavoratori dell’ex Embraco di Riva di Chieri nella lettera aperta inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a parlamentari e militanti di M5s per come “il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sia completamente assente dalla gestione della nostra crisi”. I lavoratori hanno organizzato un presidio sotto il palazzo della Regione Piemonte, a Torino, dopo che la scorsa settimana il Tribunale aveva dichiarato fallita la Ventures, la società che aveva rilevato la ex Embraco. “Siamo consapevoli – scrivono nella notta – che ci sono alcuni passaggi che debbano essere demandati a tecnici e ... Leggi su ilfattoquotidiano

