“Ex consorzi”, ancora una protesta dei lavoratori: presidio a Palazzo Mosti (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima manifestazione di protesta dei dipendenti dei disciolti Consorzi rifiuti di Benevento e provincia in lotta per ottenere un posto di lavoro da oltre dieci anni. Questa volta alcuni degli ex lavoratori sono in presidio presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti. Il motivo della protesta è il mancato blocco di un Concorso pubblico bandito dalla società interamente partecipata dal Comune capoluogo, l’Asia, che, secondo i manifestanti non consentirebbe loro di essere assorbiti nei ruoli dell’azienda in quanto non prevederebbe, come invece prescritto dalla legge regionale n. 14 del 2016, una corsia preferenziale a loro riservata. Nei giorni scorsi, proprio su questo argomento, si era avuto un vertice in Prefettura al ... Leggi su anteprima24

