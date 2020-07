Elezioni regionali in Toscana: Giani firma il protocollo per l’informazione con Ast (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e il candidato presidente della Regione Toscana per il centrosinistra, Eugenio Giani, hanno firmato stamani, nella sede Ast, il protocollo proposto dal sindacato dei giornalisti con lo scopo di ribadire l'impegno alla tutela della libertà d'informazione Leggi su firenzepost

simonebaldelli : Ho scoperto una cosa davvero incredibile: il 20 e 21 settembre, oltre alle elezioni amministrative e alle regionali… - ettore_licheri : Amici, domattina, alle 9.40 circa, sarò ospite a @CoffeeBreakLa7. Tanti saranno i temi: recovery fund, riduzione de… - msgelmini : Buon lavoro ai nostri candidati alle elezioni regionali e comunali in Valle d’Aosta. Grazie a Emily Rini e Paolo Za… - scapitanio79 : RT @matteo_tosetto: ? Sono felice di annunciare la mia candidatura alle prossime elezioni regionali del #Veneto! Guardiamo avanti Forza… - FirenzePost : Elezioni regionali in Toscana: Giani firma il protocollo per l’informazione con Ast -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Fratelli d'Italia, Paolo Strescino nominato responsabile provinciale per le elezioni regionali Riviera24 Doppia preferenza, Scalfarotto attacca Campo

Foggia, 28 luglio 2020. “Domani (oggi per chi legge,ndr) a Bari, all’ultima riunione del Consiglio Regionale prima delle elezioni, si voterà per allineare la legge elettorale regionale alle normative ...

Stella, a casa Pertini si conclude il tour delle sardine

Un tour di 2000 km per riscoprire i valori della politica dal titolo "Meno selfie, più politica", nelle regioni che andranno al voto e che è iniziato da Casa Matteotti a Fratta Polesine in Veneto fino ...

Foggia, 28 luglio 2020. “Domani (oggi per chi legge,ndr) a Bari, all’ultima riunione del Consiglio Regionale prima delle elezioni, si voterà per allineare la legge elettorale regionale alle normative ...Un tour di 2000 km per riscoprire i valori della politica dal titolo "Meno selfie, più politica", nelle regioni che andranno al voto e che è iniziato da Casa Matteotti a Fratta Polesine in Veneto fino ...