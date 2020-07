Covid-19, due nuovi casi a Salerno e uno a Scafati (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Ci sono altri due tamponi positivi a Salerno. Nel comune capoluogo diventano così 38 i casi di Covid-19, ma per fortuna, nel caso degli ultimi due rilievi si tratta di due persone che si trovavano già a casa, in isolamento domiciliare, in quanto già individuati e seguiti dall’Asl Salerno come contatti di casi precedenti. In totale tra i tamponi processati questa mattina sono risultati 3 positivi: oltre ai 2 a Salerno, c’è un nuovo caso emerso a Scafati, per il quale sono in atto le prassi consolidate, in primis ricostruzione contatti familiari e lavorativi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

