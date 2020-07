Bufera su magazine argentino: fa body shaming su Amalia, l’erede al trono olandese. “È plus size” (Di martedì 28 luglio 2020) Tutte le famiglie reali europee sfoglia la gallery Bufera su un magazine di gossip argentino, Caras: commentando gli ultimi ritratti della famiglia reale olandese – una tradizione ripetuta ogni anno, prima dell’estate – ha bollato come “orgogliosamente plus size” l’erede al trono dutch, Amalia, 16 anni. Com’è noto Maxima d’Olanda è originaria di Buenos Aires. Leggi anche ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Bufera magazine Bufera su magazine argentino: Amalia, l'erede al trono olandese "è plus size" Io Donna La new entry di Elite 4 Pol Granch nella bufera per tweet fascisti e omofobi, costretto alle scuse: “Sono pentito”

Non è partita certo nel migliore dei modi l’avventura di Pol Granch in Elite 4: il cantante, vincitore della versione spagnola di X Factor 2018 in cui ha gareggiato nel team di Laura Pausini, è stato ...

Bufera social ed indignazione dopo la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi

Questa foto postata dal Museo di Firenze ha sollevato una bufera di critiche contro la Galleria. In molti si sono chiesti il perché di tutto questo odio. Sarà forse che il successo, dietro ogni ...

