Borse Ue contrastate. Intesa-Ubi, adesioni oltre il 70 per cento (Di martedì 28 luglio 2020) Borsa 28 luglio 2020. Andamento degli indici Ue contrastato. Piazza Affari registra una perdita dello 0,59 per cento. MILANO – Borsa 28 luglio 2020. Seconda giornata della settimana incerta per gli indici europei che confermano i timori di una possibile seconda ondata. Ritorno dell’epidemia che non sembra spaventare l’oro che continua la sua corsa con una chiusura intorno a 1,950 dollari l’oncia dopo aver toccato i 1,981 dollari durante la giornata. E l’obiettivo dei 2.000 dollari sembra essere ormai davvero vicino. Borsa 28 luglio 2020 Come detto, giornata negativi per gli indici europei. Piazza Affari ha lasciato per strada lo 0,59% con gli occhi puntati sull’accordo Intesa-Ubi. Il cammino sembra essere ormai in discesa visto che le adesioni hanno raggiunto oltre il 70% ... Leggi su newsmondo

Luciotreviso : RT @repubblica: Le Borse di oggi, 28 luglio. Oro sempre più in alto, vede 2 mila dollari. Le Borse chiudono contrastate [di FLAVIO BINI e R… - panettos : RT @repubblica: Le Borse di oggi, 28 luglio. Oro sempre più in alto, vede 2 mila dollari. Le Borse chiudono contrastate [di FLAVIO BINI e R… - repubblica : Le Borse di oggi, 28 luglio. Oro sempre più in alto, vede 2 mila dollari. Le Borse chiudono contrastate [di FLAVIO… - Notiziedi_it : Borse europee: chiudono contrastate; soffre Milano, bene Londra - NewsMondo1 : Borse Ue contrastate. Intesa-Ubi, adesioni oltre il 70 per cento -