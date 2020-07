Aumento pensione di invalidità: è automatico o bisogna fare qualcosa? (Di martedì 28 luglio 2020) Attualmente la pensione di invalidità civile è pari a 286 euro circa. Nella recentissima sentenza numero 152, la Corte Costituzionale afferma che tale cifra per gli invalidi civili totali, è inadeguata e risulta essere illegittima all’articolo 38, comma 4 della legge 228/2001 nella quale si sancisce che l’incremento al milione spetta soltanto per i soggetti con età pari o superiore a 60 anni. Aumento pensione di invalidità La sentenza della Consulta, quindi, stabilisce che l’incremento al milione spetta a partire dai 18 anni e non al compimento dei 60. Ma solo agli invalidi civili totali (100%) che rispettino precisi limiti di reddito. L’Aumento a 640 euro mensili è vincolato, quindi, non solo dalla percentuale di invalidità ma anche dal reddito ... Leggi su notizieora

