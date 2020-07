Alessia Rosati, caso riaperto: interrogatori e caccia ai testimoni (Di martedì 28 luglio 2020) Misteri irrisolti e cold case non esistono. Si tratta di situazioni in cui spesso non si è investigato o non si è voluto cercare a sufficienza. E’ soddisfatto, anche se cauto in attesa degli sviluppi, Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera, fondatore del gruppo Facebook Giornalismo investigativo per avere contribuito a riaprire il caso di Alessia Rosati. La studentessa romana della Facoltà di Lettere, sparita nel nulla a 21 anni il 23 luglio 1994, che era di casa negli ambienti della sinistra extraparlamentare, collaborando anche alla redazione di un periodico anticapitalistico. Alessia Rosati è sicuramente caduta in una trappola in uno dei periodi più turbolenti per la vita politico sociale del nostro Paese, appena uscito ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Alessia Rosati, caso riaperto: interrogatori e caccia ai testimoni - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Alessia Rosati: La procura di #Roma riapre l’indagine sulla scomparsa della studentessa sparita il 23 luglio 1994. “No… - LEBBY4EVER : RT @chilhavistorai3: Alessia Rosati: La procura di #Roma riapre l’indagine sulla scomparsa della studentessa sparita il 23 luglio 1994. “No… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Alessia Rosati: La procura di #Roma riapre l’indagine sulla scomparsa della studentessa sparita il 23 luglio 1994. “No… - LilliVerde63 : RT @chilhavistorai3: Alessia Rosati: La procura di #Roma riapre l’indagine sulla scomparsa della studentessa sparita il 23 luglio 1994. “No… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Rosati Alessia Rosati, caso riaperto: interrogatori e caccia ai testimoni Nuova Società Trevi ’aggancia’ Ilaria D’Angelo Il San Giustino punta su Miscione

Le formazioni umbre stanno affrettando i tempi per chiudere le trattative e completare gli organici. La Trevi Volley di serie B1 femminile si trova a cambiare qualche pedina nel suo scacchiere per qua ...

Anniversari famosi ricordati dal portico di Padre Brown

Che cosa hanno in comune Ludwig van Beethoven e Alberto Sordi, Federico Fellini e Raffaello, Alfred Hitchcock e ‘Il signore degli anelli’? Che nel 2020 festeggiano compleanni importanti. L’Associazion ...

Le formazioni umbre stanno affrettando i tempi per chiudere le trattative e completare gli organici. La Trevi Volley di serie B1 femminile si trova a cambiare qualche pedina nel suo scacchiere per qua ...Che cosa hanno in comune Ludwig van Beethoven e Alberto Sordi, Federico Fellini e Raffaello, Alfred Hitchcock e ‘Il signore degli anelli’? Che nel 2020 festeggiano compleanni importanti. L’Associazion ...