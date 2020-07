Addio al 'Capitano', il bottaio che volle farsi partigiano (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - Addio al 'Capitano'. Il bottaio che volle farsi liberatore. È scomparso a 102 anni il partigiano Rosario Parrinello di Marsala. Con il nome di battaglia di "Capitano" o "Sicilia" fece parte della Divisione Garibaldi "Nino Nannetti" - Brigata "Cacciatori delle Alpi", che durante la Guerra di Liberazione dal Nazifascismo fu operativa nel Cadore, in provincia di Bolzano. Dal 2012 era anche presidente onorario dell'Anpi di Marsala, nel 2016 è stato insignito di medaglia dall'allora ministro della Difesa Roberta Pinotti. "Saremo nelle piazze con la pastasciutta antifascista anche per lui. E con lui", commenta la notizia l'Anpi, l'associazione nazionale dei partigiani. Rosario Parrinello, che prima della Resistenza prese parte anche ... Leggi su agi

