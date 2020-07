Vertonghen lascia il Tottenham: “È un momento triste per molte ragioni” (Di lunedì 27 luglio 2020) Jan Vertonghen saluta il Tottenham, club per il quale ha lottato per 8 anni, offrendo il meglio di se stesso. Il difensore belga ha così commentato il termine della sua esperienza a Londra, in seguito alla scadenza del suo contratto, non rinnovato di comune accordo con la società: “La mia esperienza al club finisce qui. Un momento triste per molte ragioni. Mi mancheranno le amicizie nate qui, lo staff che fa correre il club, giocare nel nuovo bellissimo stadio e ovviamente voi tifosi“. Vertonghen è un classe ’87 e potrebbe essere un’ottima opportunità di mercato per Roma ed Inter, in passato interessate al suo profilo, per donare ad una delle due cause esperienza e qualità. Leggi su sportface

sportface2016 : #Vertonghen lascia il #Tottenham: opportunità per #Roma ed #Inter - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE - ?? #Tottenham, #Vertonghen e #Worm salutano Il belga ???? può accordarsi con un nuovo club. #Inter e #Roma alla… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE - ?? #Tottenham, #Vertonghen e #Worm salutano Il belga ???? può accordarsi con un nuovo club. #Inter e #Roma alla… - BombeDiVlad : UFFICIALE - ?? #Tottenham, #Vertonghen e #Worm salutano Il belga ???? può accordarsi con un nuovo club. #Inter e… - InterCM16 : #Vertonghen lascia il #Tottenham. Lo vorreste? -