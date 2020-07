Valanghe di miliardi, nelle mani sbagliate, diventano una rovina (Di lunedì 27 luglio 2020) Dalle pieghe dei giornali, nei giorni scorsi, sono balzate fuori tre notizie apparentemente diverse, in realtà legate da un comune denominatore.La prima: in un’intervista a Repubblica, il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha lamentato che solo una minima parte degli oltre 11 miliardi per contenere il dissesto idrogeologico è stata effettivamente spesa.La seconda: in un’intervista al Foglio, il presidente di una delle più grandi aziende italiane di arredi scolastici, Emidio Salvatorelli, ha accusato la coppia Arcuri/Azzolina di aver indetto una gara pubblica per l’acquisto di tre milioni di banchi (soldi buttati, ma questo lo sostiene chi scrive) talmente fuori dalla realtà che nessun produttore nazionale riuscirà a partecipare.La terza: il Servizio Bilancio del Senato ha scritto che le misure previste dal ... Leggi su huffingtonpost

