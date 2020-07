Tunisia, il naufragio silenzioso di 56 giovani: cadaveri ripescati in mare. “È uno strazio, i genitori arrabbiati con lo Stato” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ennesimo naufragio al largo delle coste tunisine stavolta è costato la vita a 56 persone. Una tragedia-fotocopia rispetto a quanto accaduto quaranta giorni prima, il 15 giugno, quando un peschereccio trasformato in natante di fortuna per trasportare migranti era colato a picco. Anche lì, l’orrore: più di sessanta morti. Quel giorno i disperati a bordo dell’imbarcazione erano tutti africani provenienti dai Paesi sub-sahariani, mentre stavolta i corpi recuperati, e quelli da recuperare, appartengono alla stessa bandiera del motopesca, ossia alla Tunisia. Altrettanti giovani, in alcuni casi giovanissimi, in fuga da una terra sempre più turbolenta a causa dei problemi politici ed economici. La Tunisia ormai non è più l’eccezione che ... Leggi su ilfattoquotidiano

