Traffico Roma del 27-07-2020 ore 09:00 (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane oggi lavori in Viale Tiziano fuori servizio la linea tram 2 al suo posto il servizio bus della circolare Chiusa di Santa Seconda deviazioni per la linea bus 905 in zona Prati lavori lungo i binari di viale delle Milizie i tram della linea 19 sono sostituiti da bus navetta tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento deviazioni per diverse linee di bus nella notte di domani lavori e chiusura dei Sotto via del Muro Torto in direzione Flaminio lungotevere il Traffico proveniente dalla Nomentana è da Piazza Fiume non potrà entrare sul viale del Muro ... Leggi su romadailynews

RT @virginiaraggi: Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Roma. RT @virginiaraggi: A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta di una…

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-07-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Autostrade Liguria, disagi in serata per i rientri dopo una mattinata tranquilla

Nel tardo pomeriggio il traffico ha iniziato a bloccarsi: 6 km di coda tra Chiavari e Nervi, 5 tra Spotorno e Savona e sull'A10 Il traffico sulle autostrade in Liguria si sta intensificando. Dalle 16.

Coronavirus, Ryanair ha perso 185 mln nel primo trimestre

Roma, 27 lug. (askanews) – Il Coronavirus affonda i conti di Ryanair. La compagnia aerea low cost ha accusato per il primo trimestre una perdita di 185 milioni di euro. Il traffico paseggeri è crollat ...

