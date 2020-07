Telegram, l’ultima versione dell’app di instant messaging introduce diverse novità (Di lunedì 27 luglio 2020) Oggi il team di sviluppo di Telegram, popolare app di instant messaging, ha reso disponibile un nuovo e corposo aggiornamento, versione 6.3, che aggiungerò diverse funzionalità all’app su più piattaforme. Per cominciare, Telegram ha aumentato il limite delle dimensioni per i file condivisi sull’app, dagli attuali 1,5 GB per file a 2 GB per qualsiasi tipo di file. Tanto per capirne la portata basti pensare che sul principale competitor, WhatsApp, il limite attuale è di 16 MB per i file multimediali, e 100 MB per i documenti. Tra le altre novità, l’aggiornamento consente anche di utilizzare un breve video anziché un’immagine come icona per il proprio profilo. Il video sarà riprodotto quando qualcuno apre il profilo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Gioser90 : @ErPony_YT @telegram_it In effetti con le videochiamate si completerebbe l'ultima carenza rilevante che differenzia… - Sipuofare24 : Pronti per l'ultima puntata dell'anno? Anche oggi vi aspettiamo su @Radio24_news per indovinare il personaggio dell… - cvnzone_stupidv : @preciousfede oddio allora non lo so perché a me l’app è sempre andata. l’ultima alternativa che hai è (se hai tele… - BaioccaChannel : ??? #Leaks ??? La Epic pochi minuti fa, ha iniziato ad eseguire dei Test sul SERVER degli EVENTI. L'ultima volta ch… - IlFlaco : Come già anticipato ai membri del vecchio gruppo telegram, questa per quanto mi riguarda sarà l'ultima volta che fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram l’ultima “Gli artigiani non sono di serie B”, Confartigianato chiede lo sblocco del pagamento della Cassa Integrazione per i dipendenti delle imprese Vivere Senigallia