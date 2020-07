Taibi: “Bertoncini, Bellomo e Rossi sono intoccabili. Non mi sbilancio su Crisetig” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud. Queste le parole del ds reggino che lavora all’organico della squadra in vista del nuovo campionato di Serie B: “Oltre Carnesecchi per la porta sto valutando altri profili, la linea che stiamo portando avanti è quella che vede la conferma di Guarna e l’innesto di un portiere giovane. Anche Plizzari è un obiettivo, ma il mercato cambia rapidamente e non si può dire nulla di certo. Per Crisetig non mi sbilancio perché sta giocando i play off con il Mirandes. Stiamo seguendo Buongiorno, Carraro e Folorunsho, vedremo nelle pRossime settimane quante possibilità ci saranno per passare ai fatti, mentre per Charpentier c’è la massima apertura da parte del Genoa, ma vogliamo ... Leggi su alfredopedulla

