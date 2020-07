Sudan: stop alla pena di morte per apostasia (Di lunedì 27 luglio 2020) In Sudan stop alla pena di morte per apostasia: ad annunciare le riforme è stato il ministro della Giustizia Nasredeen Abdulbari Abolizione della condanna a morte per il reato di apostasia e revoca del divieto per i non musulmani di bere alcol: sono alcune delle riforme annunciate in Sudan dal ministro della Giustizia Nasredeen Abdulbari.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Svolta storica in Sudan, dopo 30 anni di dittatura di Omar al-Bashir cade la sharia: niente più pena di morte per un musulmano che si converte e niente più mutilazioni genitali per le donne.Si apre un ...

