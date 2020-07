Roger Federer giocherà a tennis anche quando invecchierà (Di lunedì 27 luglio 2020) Il campione 20enne del Grand Slam Roger Federer insiste che il suo amore per il tennis non si fermerà mai. Anzi, afferma che giocherà anche quando invecchierà. Federer, che dovrebbe compiere 39 anni il prossimo agosto, è classificato quarto al mondo ed è ancora uno dei migliori giocatori. Roger Federer giocherà a tennis anche una volta invecchiato Alcuni credevano che la carriera di Federer fosse finita dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio a fine stagione nel 2016, ma lo svizzero ha stupito tutti. Ha vinto tre titoli del Grande Slam e ad un certo punto è tornato primo al mondo. A febbraio, il 38enne ha subito un intervento ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Roger Federer giocherà a tennis anche quando invecchierà #federer - MLGcopyright : Gunthardt: 'Roger Federer non esce vincitore da questo stop, vi spiego perché' - TennisWorldit : Gunthardt: 'Roger Federer non esce vincitore da questo stop, vi spiego perché' - sportface2016 : #Tennis, le dichiarazioni di Roger #Federer - luca79ind : Luthi: “Roger Federer sta bene, potrebbe giocare prima di Melbourne”. -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Federer

Il campione svizzero al lavoro con il preparatore Pierre Paganini dopo l’artroscopia al ginocchio, gli obiettivi non cambiano: il ritorno ufficiale sarà nella prossima stagione Si avvicina il momento ...Il numero 4 del Ranking Atp Roger Federer, ai box da gennaio per un’operazione al ginocchio, ha parlato alla televisione svizzera SRF, confermando quanto detto da Luthi in precedenza, vale a dire che ...