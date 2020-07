Proprietari 80enni di una lavanderia diventano star di Instagram grazie agli abiti dimenticati (Di lunedì 27 luglio 2020) Chi l’ha detto che Instagram è un posto solo per giovani? Hsu Hsiu-e e Chang Wan-ji, rispettivamente 83 e 84 anni, Proprietari di una lavanderia di Taiwan, sono diventati influencer grazie ai capi di abbigliamento dimenticati dai Proprietari. Complice la noia, amplificata dal lockdown, e su consiglio del nipote Reef Chang, i due hanno iniziato ad indossarli e a posare come modelli. Il successo è stato immediato.La loro storia è stata raccontata anche dalla BBC: “Non avrei mai pensato, alla mia età, che così tante persone potessero apprezzare le mie foto”, ha detto Hsu Hsiu al giornale. L’account ha oggi 454mila follower e ospita didascalie anche in inglese per permettere la comprensione dei post ad un pubblico sempre più ... Leggi su huffingtonpost

LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: Proprietari 80enni di una lavanderia diventano star di Instagram grazie agli abiti dimenticati - HojohClo : RT @HuffPostItalia: Proprietari 80enni di una lavanderia diventano star di Instagram grazie agli abiti dimenticati - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Proprietari 80enni di una lavanderia diventano star di Instagram grazie agli abiti dimenticati - HuffPostItalia : Proprietari 80enni di una lavanderia diventano star di Instagram grazie agli abiti dimenticati -

Ultime Notizie dalla rete : Proprietari 80enni Modelli Anziani su Instagram il profilo da seguire marieclaire.com