Pavia, tuffo nel fiume: giovane inghiottito dal Ticino (Di lunedì 27 luglio 2020) Pavia, 27 luglio 2020 - Uno è stato salvato , l'altro è finito sott'acqua . Erano circa le 17.30 quando sono scattate le richieste di soccorso dall'area Vul, con le ricerche ancora in corso per il ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : #Pavia, tuffo nel fiume: giovane inghiottito dal Ticino -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia tuffo

IL GIORNO

Pavia, 27 luglio 2020 - Uno è stato salvato, l'altro è finito sott'acqua. Erano circa le 17.30 quando sono scattate le richieste di soccorso dall'area Vul, con le ricerche ancora in corso per il dispe ...Non serve fare molta strada per trovare montagne mozzafiato e una natura sorprendente. Il lago Ceresio offre itinerari e percorsi di ogni tipo e per ogni esigenza da scoprire a pochi passi da casa Non ...