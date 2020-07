Patanè: Governo deve mettere Metro C tra opere da commissariare (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Mi auguro che oltre ai tanti interventi commissariati dal Governo, e contenuti nel Dl Semplificazione, sia inserita nel Dl Rilancio 2 anche la Metro C. Solo in questo modo un’opera fondamentale e strategica per la mobilita’ della Capitale e della Regione Lazio potra’ essere completata in tempi certi. Insieme alla Metro C, il Governo spero si occupi anche di altri interventi importanti come l’ammodernamento ferroviario delle Metro A e B e le fermate dell’Alta Velocita’ a Ferentino e Orte”. Lo ha dichiarato in una nota il Presidente della Commissione Mobilita’ e Trasporti alla Pisana, Eugenio Patane’, durante il suo intervento in Aula in occasione del Consiglio regionale straordinario dedicato agli investimenti strutturali, al piano ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Patanè Governo Patanè: “Imprese esasperate, meno chiacchiere e più azioni” TTG Italia