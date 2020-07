Osimhen, l'allenatore al Wolfsburg: "Maturo per il Napoli, deve migliorare in un aspetto..." (Di lunedì 27 luglio 2020) Martin Schmidt, ex allenatore del Wolfsburg che proprio in Germania ha allenato Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? Victor è un buon giocatore, molto bene in pressing, aggressivo, lo scatto, ha gra ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Osimhen, l'allenatore al Wolfsburg: 'Maturo per il Napoli, deve migliorare in un aspetto...' - kisskissnapoli : OSIMHEN, L'EX ALLENATORE SCHMIDT: 'GIA' AL WOLFSBURG ERA UN DIAMANTE. VICTOR PRONTO PER UNA PIAZZA COME NAPOLI'… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Osimhen, dalla Francia: 'L'allenatore aveva confermato il suo trasferimento al #Napoli. Somiglia a… - infoitsport : Osimhen, il primo allenatore: 'Può metterla dentro anche da solo, dovrà imparare il calcio italiano' - infoitsport : Ex allenatore di Osimhen, Notaro: 'Va in porta da solo, bravo di testa e buon tiro: può crescere in Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen allenatore Osimhen, il primo allenatore (un italiano): "La mette dentro!" il mio napoli MERCATO - Afolabi: "Osimhen è un grandissimo attaccante, è devastante in area, non è una scommessa, il Napoli farà un colpaccio"

Osimhen sarà il secondo giocatore nigeriano nella storia calcistica partenopea. Il primo è stato infatti il difensore Rabiu Afolabi, che ha indossato la maglia azzurra nella stagione 2000/2001, senza ...

Lille, quarto giocatore positivo al Coronavirus: è l’attaccante Fadiga Ouattara

Dopo Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba e Renato Sanches, lo staff medico del Lille ha scoperto un nuovo caso di positività al Coronavirus. Prima della partita amichevole con il Bruges (giocata comunque e ...

Osimhen sarà il secondo giocatore nigeriano nella storia calcistica partenopea. Il primo è stato infatti il difensore Rabiu Afolabi, che ha indossato la maglia azzurra nella stagione 2000/2001, senza ...Dopo Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba e Renato Sanches, lo staff medico del Lille ha scoperto un nuovo caso di positività al Coronavirus. Prima della partita amichevole con il Bruges (giocata comunque e ...