Migranti: in 24 ore 33 arrivati in Sardegna, anche un bimbo (Di lunedì 27 luglio 2020) CAGLIARI, 27 LUG - Le buone condizioni di mare stanno favorendo negli ultimi due giorni gli sbarchi di Migranti nel sud Sardegna. Tra ieri e oggi ne sono arrivati 33 e tra questi una donna e un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

matteosalvinimi : ?? Nuovo barcone con 55 tunisini (in fuga dalla famosa 'guerra di Tunisia') e salgono a 800 (ottocento!) gli sbarch… - rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - fattoquotidiano : Lampedusa, sbarcati 800 migranti in 48 ore: hotspot al collasso. Salvini in visita: “Governo complice degli scafist… - AnsaSardegna : Migranti: in 24 ore 33 arrivati in Sardegna, anche un bimbo. Almeno quattro sbarchi, trasferiti in centro prima acc… - RSInews : Altri migranti a Lampedusa Circa 140 persone giunte sull'isola nelle ultime ore; i migranti sono stati trasferiti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ore Migranti: in 24 ore 33 arrivati in Sardegna, anche un bimbo Corriere di Como Migranti, nuovi sbarchi nel Sud Sardegna: 33 i fermati in 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono arrivati nel sud della Sardegna 33 migranti. Dopo il barchino con 12 migranti a bordo bloccato dalla Guardia di finanza ieri a Sant’Antioco nel Sulcis, durante la notte una se ...

Migranti: in 24 ore 33 arrivati in Sardegna, anche un bimbo

CAGLIARI, 27 LUG - Le buone condizioni di mare stanno favorendo negli ultimi due giorni gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Tra ieri e oggi ne sono arrivati 33 e tra questi una donna e un bambin ...

Nelle ultime 24 ore sono arrivati nel sud della Sardegna 33 migranti. Dopo il barchino con 12 migranti a bordo bloccato dalla Guardia di finanza ieri a Sant’Antioco nel Sulcis, durante la notte una se ...CAGLIARI, 27 LUG - Le buone condizioni di mare stanno favorendo negli ultimi due giorni gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Tra ieri e oggi ne sono arrivati 33 e tra questi una donna e un bambin ...