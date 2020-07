Mafia: droga e usura, maxiblitz nel siracusano con 24 arresti (Di lunedì 27 luglio 2020) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - maxiblitz antiMafia nel siracusano dove i Carabinieri della Compagnia di Siracusa stanno eseguendo nel capoluogo e nei centri di Florida e Solarino 24 misure cautelari richieste dalla Dda di Catania per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti e all'usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria, aggravate dal metodo mafioso. Sono in atto numerose perquisizioni con l'ausilio di cani antidroga e di ricerca armi ed esplosivi. All'attività, eseguita da circa 100 militari del Comando Provinciale di Siracusa, concorrono un elicottero dell'Arma, unità cinofile e militari della Compagnia di intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo. Leggi su iltempo

