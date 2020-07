L’invito di Meloni a Conte a un convegno di Fare Futuro. Ma il premier andò già ad Atreju un anno fa (Di lunedì 27 luglio 2020) Giorgia Meloni ha invitato il premier Giuseppe Conte a un convegno sull’interesse nazionale che si svolgerà a settembre. L’occasione è la presentazione di un libro della Fondazione Futuro che raccoglie i contributi di vari personaggi del mondo della cultura e dell’impresa sul tema. Conte un anno fa ad Atreju Non è una novità assoluta per la Meloni. Giuseppe Conte infatti fu già ospite di Atreju – la festa nazionale di Fratelli d’Italia – l’anno scorso e da parte della platea non vi furono fischi o intemperanze. Segno che il dialogo civile è un fattore della buona politica da sempre perseguita a destra. ... Leggi su secoloditalia

