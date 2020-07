L’epidemiologo Pregliasco: «I migranti portano il Coronavirus? Rischio solo potenziale: temo più i manager in business class» – L’intervista (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)«Il Coronavirus in Italia non lo portano di certo i barconi anche se è vero che non abbiamo contezza della situazione sanitaria in Africa. Continuiamo ad accogliere i migranti, certo, ma con la massima attenzione e sorveglianza. Dobbiamo temere, però, anche il manager che arriva in business class magari da Paesi come Stati Uniti o Spagna dove il virus circola ancora». A parlare a Open è Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano. «L’accoglienza sia responsabile» «Il Rischio potenziale c’è, dobbiamo dirlo, ma i migranti non sono ... Leggi su open.online

