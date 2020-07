Le partite in chiaro conquistano l’Inghilterra: la Premier verso la rivoluzione “ibrida” (Di lunedì 27 luglio 2020) Le partite in chiaro – la grande battaglia (persa) del Ministro Spadafora – hanno conquistato il mercato inglese. Tanto che ora potrebbe cambiare il modello di business dei diritti tv della Premier League. Secondo il Telegraph gli analisti ora guardano ad un sistema ibrido, nel quale la visione gratuita degli eventi funzioni da catalizzatore per i contenuti esclusivi, grazie ad una crescente cooperazione senza precedenti tra i canali pay e freeview negli ultimi mesi. La ripresa, con gli stadi a porte chiuse, insomma, potrebbe aver cambiato lo scenario economico del campionato più ricco del mondo. Sky – scrive il Telegraph – ha aumentato le sue visualizzazioni di oltre un terzo, per le partite trasmesse anche al di là del suo servizio per abbonati. Le 24 partite che ... Leggi su ilnapolista

