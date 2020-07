L’allieva 3, matrimonio per Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi: lo spoiler dal set (Di lunedì 27 luglio 2020) Lieto fine per Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi? I due attori sono sul set della terza stagione de L’Allieva, in onda prossimamente su Rai 1, e i personaggi che interpretano nella fiction potrebbero vedere coronato il loro sogno d’amore. O almeno così pare secondo le foto pubblicate dal settimanale Gente. L’allieva 3, matrimonio per Claudio e Alice? Come riporta Fanpage la rivista ha spoilerato alcuni succosi dettagli direttamente dal set de L’Allieva 3 e, sorpresa, Claudio Conforti e Alice Allevi (che hanno il volto rispettivamente di Guanciale e Mastronardi) si sposano, sempre che non si tratti di una fantasia di Alice. In una prima foto l’attrice è circondata dalla troupe mentre è vestita con ... Leggi su tvzap.kataweb

