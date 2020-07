La legge Zan e la verità per difendere la città di Pescara (Di lunedì 27 luglio 2020) L’iter della proposta di legge Zan contro l’omolesbobitransfobia e la misoginia sembra essere arrivato a un punto molto avanzato. In Abruzzo il dibattito su questo tema in queste ultime settimane è stato dolorosamente vivo. A Pescara, un ragazzo e il suo fidanzato sono stati recentemente vittime di una violenta aggressione omofoba. La vicenda ha destato una discussione che si è riversata nel Consiglio comunale.Una mozione dell’opposizione di centrosinistra che condannava l’aggressione impegnando il Comune, tra le altre cose, a battersi per accelerare l’approvazione della legge contro l’omofobia, è stata bocciata dalla maggioranza, che avrebbe voluto un testo che si limitasse a una generica condanna della violenza. La questione ha avuto evidenza anche sui media nazionali grazie ... Leggi su huffingtonpost

