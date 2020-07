Ilaria Cucchi cavalca di nuovo l'onda; ma il caso di Piacenza non c'entra nulla con Stefano (Di lunedì 27 luglio 2020) ... ha detto ancora Ilaria, si legge su Tgcom24 . Vorremmo ricordare ad Ilaria, però, che l'Arma è anche altro. Che ci sono bravi carabinieri, bravi padri, bravi uomini che ogni giorno si alzano e fanno ... Leggi su leggilo

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - HuffPostItalia : 'A Piacenza fatto gravissimo, basta parlare di singole mele marce'. Ilaria Cucchi sulla caserma sequestrata - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - Russo5111 : RT @HuffPostItalia: 'A Piacenza fatto gravissimo, basta parlare di singole mele marce'. Ilaria Cucchi sulla caserma sequestrata https://t.c… - Robi9915 : @RealBarlafuss @PBerizzi @OgniMattinaTV8 @alessioviola @AdrianaVolpeTV @cucchi_ilaria Dottore,saper distinguere tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Cucchi

RONCIGLIONE (VT) – In manette un 27 enne di Viterbo per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era da diversi giorni sotto la lente dei carabinieri della stazione di Ronciglion ...Il comando generale dei Carabinieri ha disposto il trasferimento dei vertici dell’Arma a Piacenza dopo l’inchiesta che ha portato in carcere diversi militari: a partire da oggi hanno lasciato l’incari ...