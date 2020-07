Il BCT parte con un ‘Back to the Future’: Bob Gale inaugura il “Fuori Festival” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – 3,2,1…, è iniziato ufficialmente il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione (BCT) nella città delle streghe. In una location “obbligata” a causa del Covid-19, Piazza Cardinal Pacca (per i beneventani semplicemente Piazza Santa Maria), ha saputo stupire la platea. Una location che si è rifatta il trucco proprio per l’evento che durerà una settimana: un ampio palco, luci, piante e un mega schermo che giganteggiava sulla piazza. Questo “Fuori Festival”, come lo hanno ribattezzato gli organizzatori, è stato affidato ad un cult del cinema mondiale, “Ritorno al Futuro”, pellicola del 1985 di Robert Zemeckis, con il produttore esecutivo Steven Spielberg e il produttore e sceneggiatore Bob Gale. E’ stato proprio il collegamento con ... Leggi su anteprima24

