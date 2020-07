Grande Fratello Vip, Patrizia de Blanck concorrente? A una condizione: ecco quale (Di lunedì 27 luglio 2020) Patrizia de Blanck potrebbe entrare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip con la figlia Giada, ma la condizione posta avrebbe spaventato Mediaset. La contessa Patrizia de Blanck potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per la prossima edizione ma avrebbe posto una condizione: un cachet da 100.000 euro, che avrebbe spaventato Mediaset. L'indiscrezione è stata rivelata dal settimanale Nuovo. Il prossimo settembre Alfonso Signorini condurrà una nuova edizione del Grande Fratello Vip con un doppio appuntamento settimanale su canale 5. Al suo fianco dovrebbe tornare l'opinionista Pupo, mentre per il momento arrivano solo indiscrezioni riguardo al cast. Nei ... Leggi su movieplayer

