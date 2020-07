Gran confusione sull’uscita dell’iPhone 12: non prima di fine ottobre? (Di lunedì 27 luglio 2020) Sull'uscita dell'iPhone 12 in tutti i suoi modelli, solo nelle ultime 24 ore, c'è stata una vera e propria pioggia di rumor e indiscrezioni di varia natura. L'aspetto più interessante è che le anticipazioni ufficiose sulla prossima presentazione sono andate in conflitto tra loro, fornendo in pratica due scenari possibili: il primo prevederebbe un lancio dei device nei tradizionali tempi di Apple, un secondo invece terrebbe in conto un sostanziale ritardo rispetto alla tradizionale tabella do marcia di Cupertino. Nella giornata di ieri, un leaker esperto del mondo Apple aveva addirittura comunicato la presunta data di uscita dell'iPhone 12, annunciata per il prossimo 8 settembre. In questo primo caso non ci sarebbe stato alcun ritardo rispetto al consueto programma di lancio dei melafonini. Al contrario, proprio in questi minuti, apprendiamo da un sito giapponese ... Leggi su optimagazine

borghi_claudio : @cantiniere72 @andre_1995__ Credo abbia una gran confusione in testa. Tenga uno schemino per il ripasso - borghi_claudio : @cantiniere72 @andre_1995__ Mai votato per il mes. Mai stato giorgetti relatore per il mes. Lega unico partito ad a… - wordweb81 : Gran confusione sull'uscita dell'#iPhone12: non prima di fine ottobre? - BeppeGuffanti : @ilgiornale Il problema di fondo è il buon senso delle cose. Un runner solitario accusato come se fosse il peggior… - Tony_Montana87 : @ValerioMinnella @fefebaraonda @Azzurra6671 Lei non sa di cosa parla e fa una gran confusione tra nazisti e fascist… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran confusione Gran confusione sull’uscita dell’iPhone 12: non prima di fine ottobre? OptiMagazine Rientri dai Balcani, badanti bloccate dai controlli anti-Covid: «Troppa confusione, non partono più»

Nessuno riesce a spiegare operativamente come si traduce l’ordinanza e le famiglie temono il contagio di ritorno. «C’è un grande vuoto, molte badanti non partono né dall’Italia né dalla Romania» confe ...

Lucia Azzolina: «Il pericolo più grande è la fuga degli studenti. Stop alle classi pollaio»

«Con una crisi economica alle porte, il pericolo maggiore invece è quello di avere ragazzi costretti a lasciare la scuola per cercare lavoro». A lanciare l'allarme, in un'intervista a La Stampa, è il ...

Nessuno riesce a spiegare operativamente come si traduce l’ordinanza e le famiglie temono il contagio di ritorno. «C’è un grande vuoto, molte badanti non partono né dall’Italia né dalla Romania» confe ...«Con una crisi economica alle porte, il pericolo maggiore invece è quello di avere ragazzi costretti a lasciare la scuola per cercare lavoro». A lanciare l'allarme, in un'intervista a La Stampa, è il ...