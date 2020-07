Gamescom ospiterà EuroPlay Games Contest, la 'Eurovision dei videogiochi' (Di lunedì 27 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, annuncia oggi una grande novità per gli appassionati di videogiochi e gli addetti ai lavori: dalla collaborazione con Ukie (Regno Unito), FLEGA (Fiandre), GDACZ (Repubblica Ceca), GIC (Polonia), RGDA (Romania), SGA (Serbia), IGEA (Australia), Pro Helvetia (Svizzera) e con la Latvian Game Association (Lettonia) questa estate vedrà la luce il primo EuroPlay Games Contest.EuroPlay si terrà venerdì 28 agosto durante Gamescom e sarà condotto da Mr Midas, artista rapper di fama internazionale. L'evento, trasmesso in live streaming su Twitter, Twitch e Facebook, sarà l'occasione per scoprire alcuni dei ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Gamescom ospiterà