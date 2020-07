Fine vita, caso Davide Trentini. Il pm di Massa chiede 3 anni e 4 mesi per Mina Welby e Marco Cappato (Di lunedì 27 luglio 2020) “Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell’interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Colpevoli sì, ma meritevoli di alcune attenuanti che in coscienza non mi sento di negare”. Con queste praole il pm di Massa, Marco Mansi, ha chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi per Mina Welby e Marco Cappato. Trentini, 53 anni, malato di sclerosi multipla, è morto il 13 aprile 2017 in Svizzera col suicidio assistito. Cappato, tesoriere e copresidente ... Leggi su ilfattoquotidiano

