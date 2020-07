FIGC, Gravina: “Protocollo anti-Covid inattuabile in futuro, sono preoccupato. Scudetto Juve? Ho la mia idea” (Di lunedì 27 luglio 2020) La Serie A si prepara a ripartire da zero dopo lo stravolgimento dettato dall'emergenza Coronavirus.La stagione 2019/20 del massimo campionato italiano si appresta a giungere al termine. Nelle prossime settimane i vertici del calcio dovranno programmare la prossima annata, che come quella corrente sarà inevitabilmente condizionata dalle norme necessarie per contrastare la pandemia. I tempi, a causa della riorganizzazione dei calendari, sono adesso ristretti. A parlarne, in un'intervista rilasciata nel corso di "La politica nel pallone" su Rai GrParlamento, Gabriele Gravina: "La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. sono molto preoccupato per la prossima stagione. Le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la ... Leggi su mediagol

