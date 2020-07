Eutanasia, Mina Welby e Cappato assolti per la morte di un malato di Sla: 'Ora serve una legge' (Di lunedì 27 luglio 2020) Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dalla Corte di assise di Massa dall'accusa di istigazione al suicidio perché il fatto non sussiste e dall'accusa di aiuto al suicidio perché il fatto non ... Leggi su tgcom24.mediaset

HuffPostItalia : Eutanasia, Mina Welby e Marco Cappato assolti per il caso Trentini - Agenzia_Ansa : Mina Welby e Marco Cappato assolti per la morte di Trentini #ANSA - Agenzia_Italia : Mina Welby e Marco Cappato assolti dall'accusa di istigazione al suicidio per la morte di Davide Trentini - dino_andreani : RT @mrctrdsh: Niente titolo di testa nel #Tg1 per l'assoluzione di @marcocappato e Mina Welbi al processo per ?e?u?t?a?n?a?s?i?a? suicidio… - TheQ_continuum : @antonioripa @marcocappato @Mina_Welby @EutanaSiaLegale @Makkoxnonfarlo Vi è poi la questione abusi del sistema già… -