Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 28 luglio 2020: Aylin riesce a separare Can e Sanem (Di lunedì 27 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 28 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e le anticipazioni vedono ancora un trionfo per la perfida Aylin. Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 28 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e le anticipazioni parlano di una nuova vittoria per Aylin, bella quanto perfida. Sanem chiede Emre di confessare insieme al fratello la verità sui tentativi di sabotaggio iniziali: dopo la giornata passata insieme, la ragazza ha capito che non vuole più avere segreti con Can. Lui però si rifiuta di farlo, convinto che il fratello maggiore non lo perdonerà mai. Tornato a casa, il Divit racconta tutto ad ... Leggi su movieplayer

MandarinaCinese : @Rosy72mex Venerdì 24 luglio 2020 #DayDreamer – Le Ali del Sogno si porta al 20.5% con 2.417.000 spettatori; Vener… - MandarinaCinese : Per le deliranti.... Venerdì 24 luglio 2020 #DayDreamer – Le Ali del Sogno si porta al 20.5% con 2.417.000 spettat… - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni martedì 28 luglio: Sanem vuole dire la verità a Can - #DayDreamer… - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 24 luglio 2020 in streaming | Video Mediaset - clikservernet : Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni 27 luglio 2020: Leyla è gelosa di Osman -