Dal carcere ai seggi: spunta un nuovo candidato con De Luca (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle sbarre ai seggi per le prossime regionali. Scende in campo con il Governatore Vincenzo De Luca, il direttore del carcere di Nisida GianLuca Guida. “Questa volta anche io ci metto la faccia e soprattutto il cuore” dice annunciando la sua candidatura nella lista “Per le persone e la comunità” non senza ironizzare “il 22 settembre mi rivedo dietro la mia scrivania con i miei collaboratori di sempre e con i ragazzi e nessuno si faccia fantasie”. In gioco per i ragazzi, per un’ “idea diversa di fare politica” Guida porterà in queste elezioni e in caso di vittoria tra gli scranni regionali i temi della riabilitazione, dell’inclusione, con il sociale in prima linea. Classe 1967 direttore da circa ... Leggi su anteprima24

